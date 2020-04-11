На Кіровоградщині коронавірус виявили у 43 медиків
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформує Regionews.
В області загалом лікуються 100 осіб, з них 82 – мешканці обласного центру.
В області інфікованими на COVID-19 є 3 дітей із Кропивницького. Вчора в дитячій обласній лікарні виявили 13-річну дівчинку із ознаками ГРВІ із підтвердженим коронавірусом. Вона переведена на госпіталізацію в Кіровоградську обласну лікарню. Ще одна 12-річна дівчинка з Кропивницького із підтвердженим COVID-19 також має ознаки ГРВІ і перебуває в госпітальній базі. Третя 11-річна дівчинка продовжує перебувати на ізоляції в обласній лікарні з легким безсимптомним перебігом хвороби.
Серед числа хворих - 43 медпрацівники.
41 мешканець Кіровоградщини має легкий перебіг хвороби й лікується вдома.
59 осіб госпіталізовані до лікарень, із них у середньому стані важкості – 48,у важкому стані – 7, у стані ближче до задовільного - 4.
Оперативна інформація на 11:00 11 квітня. На Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 106 випадків...Опубліковано Андрієм Балонем Субота, 11 квітня 2020 р.
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