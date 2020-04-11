В Чернигове летальных случаев от коронавируса не будет, - мэр города Атрошенко
Городской председатель Чернигова Владислав Атрошенко убежден, что смертей от коронавирус в городе не будет
Городской председатель Чернигова Владислав Атрошенко убежден, что смертей от коронавирус в городе не будет
Соответствующее видео с совещания в горсовете распространили в социальных сетях, пишет RegioNews со ссылкой на УНІАН.
"Кто переболеет - тот выздоровеет. У нас летальных исходов не будет. Вчера Фалю (Владимир Фаль - главный врач городской больницы № 2, признана базовой на уровне города для лечения COVID-19) передал бутылку коньяка. Это для чего? Это не только на день рождения, но и для того, чтобы не было летальных случаев. Он поклялся. Черниговцам ничего бояться. Кто переболеет - тот выздоровеет, без проблем", - заявил Атрошенко.
Напомним, на Черниговщине подтверждено 9 случаев COVID-19.
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