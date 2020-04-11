Соответствующее видео с совещания в горсовете распространили в социальных сетях, пишет RegioNews со ссылкой на УНІАН.

"Кто переболеет - тот выздоровеет. У нас летальных исходов не будет. Вчера Фалю (Владимир Фаль - главный врач городской больницы № 2, признана базовой на уровне города для лечения COVID-19) передал бутылку коньяка. Это для чего? Это не только на день рождения, но и для того, чтобы не было летальных случаев. Он поклялся. Черниговцам ничего бояться. Кто переболеет - тот выздоровеет, без проблем", - заявил Атрошенко.