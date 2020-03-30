Из-за эпидемии коронавируса в Украине 27 марта Козелецкий районный суд Черниговской области выпустил из СИЗО 72-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании малолетнего ребенка

Фото: Pixabay

Из-за эпидемии коронавируса в Украине 27 марта Козелецкий районный суд Черниговской области выпустил из СИЗО 72-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании малолетнего ребенка

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Главком”.

Напомним, что 15 апреля 2019 года 72-летний житель Боярки Киевской области приехал в свой дачны дом в селе Лихачев Носовского района Черниговской области. Там пенсионер распивал алкоголь, а затем начал приставать к своей малолетней родственницы.

Стражи порядка подозревали мужчину в растлении несовершеннолетней, но впоследствии переквалифицировали статью на изнасилование.

19 марта 2020 года адвокат обвиняемого подал в суд ходатайство об изменении своему подзащитному меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Аргументировал это тем, что мужчина и-за своего пожилого возраста и сопутствующих хронических болезней находится в зоне риска и может заразиться COVID-19. Поэтому для него сейчас лучше всего находиться под домашним арестом на самоизоляции. Представитель потерпевшей девочки против этого не возражал, а вот прокурор придерживался другой точки зрения. В итоге суд удовлетворил ходатайство адвоката.

"Учитывая установленное судом новое обстоятельство, распространение коронавируса COVID-19, принимая во внимание тот факт, что обвиняемый является лицом преклонного возраста и находится в группе риска, учитывая то, что человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью, особенно учитывая мнение законного представителя малолетней потерпевшей, суд считает, что такое мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обеспечит соблюдение обвиняемым процессуальных обязанностей”, - говорится в постановлении суда

Как писали RegioNews ранее, за неправдивую информацию о своем инфицировании COVID-19 жительница Нежина ответит перед законом. 38-летняя женщина убеждала медиков, что коронавирусом заразилась в поездке в Италию. Но правоохранители выяснили, что женщина не только не выезжала из Украины, но и не имеет загранпаспорта.