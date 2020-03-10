На Чернігівщині зупинили вивіз в Росію комплектуючих до радіолокаційних станцій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України в Чернігівській області.
Товари подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, вилучено на міжнародному пункті пропуску "Сеньківка".
За попередньою інформацією, виявлені предмети є комплектуючими, які призначені для використання у військовій радіолокаційній техніці.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, в Чернігівській області службовець Північної митниці налагодив схему одержання хабарів за безперешкодне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.
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