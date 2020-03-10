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10 березня 2020, 17:07 8

На Чернігівщині зупинили вивіз в Росію комплектуючих до радіолокаційних станцій

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10 березня 2020, 17:07 8
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Предмети є комплектуючими для військової радіолокаційної техніки
Фото СБУ
Предмети є комплектуючими для військової радіолокаційної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України в Чернігівській області.

Товари подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, вилучено на міжнародному пункті пропуску "Сеньківка".

За попередньою інформацією, виявлені предмети є комплектуючими, які призначені для використання у військовій радіолокаційній техніці.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, в Чернігівській області службовець Північної митниці налагодив схему одержання хабарів за безперешкодне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.


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