В Черниговской области остановили вывоз в Россию комплектующих для радиолокационных станций
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины в Черниговской области.
Товары двойного использования, подлежащие государственному экспортному контролю, изъято на международном пункте пропуска "Сеньковка".
По предварительной информации, обнаруженные предметы являются комплектующими, которые предназначены для использования в военной радиолокационной технике.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, в Черниговской области служащий Северной таможни наладил схему получения взяток за беспрепятственное оформление автомобилей с иностранной регистрацией.
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