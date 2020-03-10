В Черниговской области остановили вывоз в Россию комплектующих для радиолокационных станций

Предметы являются комплектующими для военной радиолокационной техники

Фото СБУ

Предметы являются комплектующими для военной радиолокационной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины в Черниговской области.

Товары двойного использования, подлежащие государственному экспортному контролю, изъято на международном пункте пропуска "Сеньковка".

По предварительной информации, обнаруженные предметы являются комплектующими, которые предназначены для использования в военной радиолокационной технике.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Черниговской области служащий Северной таможни наладил схему получения взяток за беспрепятственное оформление автомобилей с иностранной регистрацией.