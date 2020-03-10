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10 марта 2020, 17:07 6

В Черниговской области остановили вывоз в Россию комплектующих для радиолокационных станций

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10 марта 2020, 17:07 6
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Предметы являются комплектующими для военной радиолокационной техники
Фото СБУ
Предметы являются комплектующими для военной радиолокационной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины в Черниговской области.

Товары двойного использования, подлежащие государственному экспортному контролю, изъято на международном пункте пропуска "Сеньковка".

По предварительной информации, обнаруженные предметы являются комплектующими, которые предназначены для использования в военной радиолокационной технике.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Черниговской области служащий Северной таможни наладил схему получения взяток за беспрепятственное оформление автомобилей с иностранной регистрацией.


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