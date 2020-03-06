На Чернігівщині госпіталізували заробітчанина, що повернувся з Росії з температурою 39,3

Медики оглянули хворого, пасажирів автобуса та водія автобуса "Москва-Київ"

Медики оглянули хворого, пасажирів автобуса та водія автобуса "Москва-Київ"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Чернігівської облдержадміністрації Андрія Прокопенка у facebook.

"Ранок виявився бентежним. Вночі на КПП "Грем'яч" Новгород-Сіверського району в рейсовому автобусі "Москва-Київ" при пірометрії був виявлений хворий з температурою 39,3 С", - йдеться в дописі.

Зібраний оперативний штаб при Управлінні охорони здоров'я. З'ясовано, що чоловік перебував на заробітках в Росії. Він розповів, що спав в холодному приміщенні та захворів. Хворіє тиждень, має нежить та кашель.

Бригада екстренної медичної допомоги, яка виїхала на КПП, оглянула хворого, пасажирів автобуса та водія. Хворого доставили до інфекційного відділення КНП "Новгород-Сіверської ЦРЛ".

Хворому проведено цито-тест і обстеження лікарями-інфекціоністами, встановлено клінічний діагноз - грип В. Вірогідність коронавірусу виключена. На руки видані підтверджуючі документи. Пацієнт погодився залишитися ще на деякий час у лікарні.

Пасажирам роздали дезинфекційні засоби. Автобус відправлено за маршрутом.