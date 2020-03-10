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10 марта 2020, 11:14

Черниговщина: из Десны вытащили автомобиль из погибшим водителем

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10 марта 2020, 11:14
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Вблизи села Большое Устье Сосницкого района автомобиль съехал с почти 3-метрового берега в реку и затонул
Фото с сайта ГСЧС Украины, Полиции в Черниговской области
Вблизи села Большое Устье Сосницкого района автомобиль съехал с почти 3-метрового берега в реку и затонул

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

9-го марта в 21:55 в Службу спасения "101" в Сосницком районе поступило сообщение: возле села Великое Устье в реке Десна утонул автомобиль ВАЗ-2121 "Нива" вместе с его владельцем.

Водолазы-пиротехники отыскали на дне водоема автомобиль, закрепили за него трос и подняли на берег автокраном.

Водитель спастись не смог. По словам свидетелей, в тот вечер мужчина со знакомыми был на рыбалке. Автомобиль съехал с почти 3-метрового крутого берега в реку и затонул.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.


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