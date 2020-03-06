Общественный транспорт Чернигова дезинфицируют для профилактики коронавируса

Среди профилактических мероприятий обязательное проветривание салона на всех конечных остановках, а в конце смены влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств

Фото и видео с сайта Черниговского городского совета

Среди профилактических мероприятий обязательное проветривание салона на всех конечных остановках, а в конце смены влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский городской совет.

"Стандартно у нас на предприятии проходят плановые мойки машин и при уборке салонов мы используем разрешенные хлорные средства, промываются сиденья и места, с которыми контактируют пассажиры. Пассажирский салон полностью обрабатывается во всех машинах", - отметил исполняющий обязанности руководителя КП "Черниговское троллейбусное управление" Руслан Емец.

Подвижной состав будут тщательнее обрабатывать с помощью специального оборудования. Для обработки используется специальный сертифицированный раствор нового поколения, который не оставляет запаха и имеет дезинфицирующие, дезодорирующие, моющие свойства и не требует смывания.

Напомним, в Черниговской области госпитализировали гастарбайтера, что вернулся из России с температурой 39,3.