Общественный транспорт Чернигова дезинфицируют для профилактики коронавируса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский городской совет.
"Стандартно у нас на предприятии проходят плановые мойки машин и при уборке салонов мы используем разрешенные хлорные средства, промываются сиденья и места, с которыми контактируют пассажиры. Пассажирский салон полностью обрабатывается во всех машинах", - отметил исполняющий обязанности руководителя КП "Черниговское троллейбусное управление" Руслан Емец.
Подвижной состав будут тщательнее обрабатывать с помощью специального оборудования. Для обработки используется специальный сертифицированный раствор нового поколения, который не оставляет запаха и имеет дезинфицирующие, дезодорирующие, моющие свойства и не требует смывания.
Напомним, в Черниговской области госпитализировали гастарбайтера, что вернулся из России с температурой 39,3.
Стоп коронавирус! В Чернигове дезинфицируют троллейбусы
Стоп коронавирус! В Чернигове дезинфицируют троллейбусыОпубликовано Телеканал "Детинец” Четверг, 5 марта 2020 г.
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