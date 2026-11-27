Фото: Національна поліція

Правоохоронці повідомили про підозру 43-річному чоловікові, який перебував за кермом Jeep Wrangler, що з'їхав у Дніпро в Черкасах. Унаслідок трагедії загинули дві пасажирки віком 28 та 39 років

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Спочатку поліція відкрила кримінальні справи за фактом ДТП та порушення правил безпеки дорожнього руху.

Під час досудового розслідування слідчі зібрали докази, які підтвердили, що саме 43-річний чоловік перебував за кермом автомобіля. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, аварія сталася в ніч на 21 листопада в мікрорайоні Митниця у Черкасах. До поліції надійшло повідомлення про автомобіль, який опинився у воді. Після підняття позашляховика на берег у салоні виявили тіла двох жінок. Єдиним, кому вдалося вибратися з автомобіля, був 43-річний чоловік.