Фото: ДСНС Рівнещини

На Дубенщині в Рівненській області розшукують 72-річного жителя села Смига Юрія Сороку. Чоловік 23 листопада пішов із дому в напрямку лісового масиву та досі не повернувся

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Про зникнення пенсіонера правоохоронцям повідомили 24 листопада близько 10:00.

Зниклий – Сорока Юрій Петрович, 1954 року народження. На вигляд йому 70-75 років, зріст близько 175 см, худорлявої статури, сивий, має вуса.

На момент зникнення був одягнений у темно-зелену куртку, коричневу шапку та жовте взуття. Особлива прикмета – татуювання на лівому зап’ясті.

За інформацією поліції, чоловік має проблеми із серцем.

До пошукової операції залучили кінологів зі службовими собаками. Правоохоронці обстежують лісові масиви та прилеглі території, використовують квадрокоптер.

Також орієнтування з прикметами зниклого розмістили в місцях скупчення людей. Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Юрія Сороки, повідомте на спецлінію 102.

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