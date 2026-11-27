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Від початку 2026 року в Україні зафіксували 249 випадків отруєння чадним газом. Унаслідок цього загинула 51 людина, зокрема троє дітей, ще 433 особи постраждали

Про це повідомили під час спільного брифінгу представники ДСНС та МОЗ, передає RegioNews.

Особливо небезпечним став початок опалювального сезону. За цей період сталося 64 випадки отруєння чадним газом. Загинули 20 людей, ще 109 постраждали, серед них 36 дітей. Таким чином, майже 40% смертей від отруєння чадним газом цьогоріч припали саме на перші тижні опалювального сезону.

У ДСНС зазначають, що ризик отруєння зростає через відключення електроенергії та похолодання. Люди частіше використовують генератори, газові прилади та альтернативні джерела обігріву, нерідко з порушенням правил безпеки.

Медики наголошують, що небезпека залежить від концентрації чадного газу в повітрі та часу, протягом якого людина його вдихає. Особливо вразливими є діти, вагітні жінки, літні люди та домашні тварини.

Першими ознаками отруєння можуть бути головний біль і запаморочення. Ці симптоми легко сплутати із застудою, однак зазвичай вони не супроводжуються підвищенням температури. За тривалого впливу чадного газу можуть виникнути блювання, судоми, втрата свідомості та навіть кома.

Фахівці закликають дотримуватися правил користування опалювальними приладами та генераторами, стежити за вентиляцією приміщень і встановлювати датчики чадного газу.

У разі підозри на отруєння необхідно негайно вийти на свіже повітря та зателефонувати за номерами 101 або 103. Навіть за легких симптомів варто звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, в Києві через отруєння чадним газом загинула родина: 42-річний чоловік і його батьки. Правоохоронці виявили, що на кухні працювала газова конфорка. Вікна у квартирі були зачинені, а міжкімнатні двері – відчинені, що могло сприяти поширенню небезпечного газу.