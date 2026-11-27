Фото: ОВА

У ніч на 27 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками п'ять районів Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Нікопольському районі під ударами опинилися районний центр, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені підприємство та багатоквартирний будинок. Двох чоловіків віком 45 та 55 років госпіталізували у тяжкому стані.

У Кривому Розі пошкоджена транспортну інфраструктуру та складська будівля. Загинула людина.

У Синельниківському районі росіяни атакували Раївську, Васильківську та Миколаївську громади. Пошкоджені агропідприємство та інфраструктура.

У Кам'янському та Богданівській громаді Павлоградського району російські війська завдали ударів по інфраструктурі.

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Ізюму Харківської області. Постраждали шестеро людей.