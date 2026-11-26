Стаття 5 Північноатлантичного договору заснована на вірі. Вірі в те, що союзники не стоятимуть осторонь, що американські війська прийдуть на допомогу і ніхто не креслитиме сам для себе «червоні лінії»

Стаття 5 Північноатлантичного договору заснована на вірі. Вірі в те, що союзники не стоятимуть осторонь, що американські війська прийдуть на допомогу і ніхто не креслитиме сам для себе «червоні лінії»

Фото з відкритих джерел

Без цієї віри цінність статті 5 мало чим відрізнялася б від цінності Будапештського меморандуму, на який свого часу Україна обміняла цілком реальний ядерний арсенал.

Сьогодні Україні пропонують обміняти власні території на віру в "гарантії за зразком статті 5". The Washington Post пише, що Путін начебто на це погодився.

Оскільки досі ніхто достеменно не розуміє, що означають такі гарантії, спробую виділити те, за чим варто спостерігати.

Як відомо, стаття 5 не містить зобов’язання країн-членів НАТО негайно вступити у війну. Кожна країна самостійно визначає, яких заходів вона вважає за необхідне вжити. Тому "гарантії за зразком статті 5" — це поки що лише порожній заголовок, який можна серйозно обговорювати, лише розуміючи, які конкретні зобов’язання за ним стоять.

Реальна стаття 5 працює тому, що підкріплена реальними інституціями та реальною військовою силою. Бойові підрозділи союзників розміщені в різних частинах Європи. Як наслідок, збройний напад на Литву автоматично робить учасником бойових дій Німеччину, чия танкова бригада дислокується в цій країні. Крім того, діють інші протоколи НАТО щодо управління військами та формування підрозділів.

Росія це розуміє, тому, попри всю свою риторику, намагається уникати прямих військових зіткнень.

Відповідно, життєздатність майбутніх гарантій безпеки залежить виключно від того, яким змістом вони будуть наповнені.

За ці п’ять років ми отримали багато доказів того, що, попри всі свої можливості, країни НАТО постійно малюють самі для себе "червоні лінії" і за власною ініціативою стримують підтримку України. Ідеться не про пряму військову участь. Очевидно, що можливості країн-членів НАТО в постачанні зброї та ресурсів далеко не вичерпані. Проте через власні уявлення про "червоні лінії" Росії союзники постійно затримують рішення, які могли б реально допомогти у війні з агресором.

Але якщо країни НАТО не готові забезпечити Україну достатньою підтримкою зараз, то незрозуміло, чому вони будуть готові зробити це в майбутньому.

Те, що Путін начебто погодився на надання Україні таких гарантій, лише підкреслює, наскільки різними можуть бути уявлення сторін про їхній зміст. Путін бачить у цьому порожню норму, яка нічого не гарантує, українці — бойові бригади союзників під Харковом та Одесою, а в Білому домі просто хочуть якнайшвидше зустріти Різдво, і їм байдуже, що саме буде підписано.

Дискусії про гарантії безпеки, звісно, важливі, але на цьому етапі мають слабкий практичний сенс. Доки не стане зрозуміло, хто, якими силами і в який спосіб буде готовий захищати Україну, фактично ми обговорюємо не гарантії безпеки, а нашу віру в них.

На цьому етапі виглядає так, що єдиною реальною гарантією безпеки для України буде зміцнення української армії та розширення її можливостей. Тому розробка договорів із партнерами, які б забезпечували розвиток української армії, її інтеграцію в європейські оборонні процеси та підтримку в боєздатному стані, дала б більше шансів для встановлення в Україні миру, який Росія не змогла б зруйнувати.