Російські удари по Житомирщині: двоє постраждалих, пошкоджені будинки й автомобілі
Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по Житомирському та Коростенському районах. Під атакою опинилися об'єкти енергетичної й логістичної інфраструктури, а також приватні житлові будинки
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізували до медичного закладу.
Також внаслідок ворожих атак знищено цивільні автомобілі та пошкоджено приватні будинки.
Пожежі, які виникли через російські удари, ліквідували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, в ніч на 27 листопада РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.