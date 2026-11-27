Фото: ДСНС Житомирщини

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по Житомирському та Коростенському районах. Під атакою опинилися об'єкти енергетичної й логістичної інфраструктури, а також приватні житлові будинки

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізували до медичного закладу.

Також внаслідок ворожих атак знищено цивільні автомобілі та пошкоджено приватні будинки.

Пожежі, які виникли через російські удари, ліквідували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в ніч на 27 листопада РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.