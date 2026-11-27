Фото: Национальная полиция

Правоохранители сообщили о подозрении 43-летнему мужчине, находившемуся за рулем Jeep Wrangler, съехавшему в Днепр в Черкассах. В результате трагедии погибли две пассажирки в возрасте 28 и 39 лет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Сначала полиция открыла уголовные дела по факту ДТП и нарушению правил безопасности дорожного движения.

В ходе досудебного расследования следователи собрали доказательства, подтвердившие, что именно 43-летний мужчина находился за рулем автомобиля. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, авария произошла в ночь на 21 ноября в микрорайоне Митниця в Черкассах. В полицию поступило сообщение об автомобиле, оказавшемся в воде. После поднятия внедорожника на берег в салоне обнаружили тела двух женщин. Единственным, кому удалось выбраться из автомобиля, был 43-летний мужчина.