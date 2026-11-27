Фото: ДСНС

У ніч на 27 листопада російські війська атакували безпілотниками критичну інфраструктуру Кіровоградської області

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок удару виникла пожежа.

На місці атаки працювали всі відповідні служби. Рятувальники ліквідували пожежу.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Ізюму Харківської області. Постраждали шестеро людей.