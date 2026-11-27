У Харкові російський дрон влучив у багатоквартирний будинок
Вранці 27 листопада російські війська атакували безпілотником Київський район Харкова
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Попередньо, зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок.
Наслідки російської атаки уточнюються.
Нагадаємо, зранку 27 листопада російські війська атакували автозаправну станцію в Харкові. Унаслідок удару постраждали троє людей.
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