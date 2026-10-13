В Черкасской области столкнулись Volvo и Volkswagen: двух водителей госпитализировали

Фото: полиция Черкасской области

В Черкасской области в результате столкновения автомобилей Volvo и Volkswagen травмировались двое водителей. Оба мужчина госпитализированы в больницу

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 октября около 05:45 на автодороге Н-16 "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань".

По предварительным данным правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля Volvo не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку. В результате он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 37-летнего мужчины.

Оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, ранее на Прикарпатье столкнулись мотоцикл и Volkswagen Passat . В результате аварии 29-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.