В Черкассах автомобиль сбил 86-летнего пешехода: мужчину госпитализировали

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 86-летний пешеход. Мужчину госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщили в полиции, передает RegioNews .

ДТП произошло 10 октября на улице Владимира Великого. По предварительным данным правоохранителей, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, выезжая с прилегающей территории и поворачивая налево в направлении улицы Защитников Азовстали, наехал на пешехода.

Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Напомним, в Ровенском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 68-летний водитель легкового автомобиля и его 71-летняя жена. Супруги были жителями Киева.