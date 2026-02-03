19:05  03 лютого
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
18:43  03 лютого
РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
03 лютого 2026, 21:29

Керівник черкаської поліції склав повноваження через стрілянину, де загинули ветеран та поліцейські

03 лютого 2026, 21:29
фото: Національна поліція
Очільник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима оголосив про тимчасове припинення виконання службових обов'язків поки триватиме розслідування трагедії на Корсунщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Головного управління Нацполіції області.

"У зв'язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов'язків на час проведення розслідування. Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об'єктивність і довіру до результатів розслідування. Я глибоко співчуваю кожній родині, якої торкнулася ця трагедія. Пам'ять про загиблих зобов'язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 січня у Черкаській області сталася стрілянина між ветераном війни та правоохоронцями. Внаслідок події загинули четверо поліцейських і сам ветеран.

