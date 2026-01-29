На Черкащині викрили чиновників ТЦК, які за хабарі видаляли дані з "Оберігу"

Фото: Нацполіція

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито організовану групу посадовців, які незаконно «звільняли» військовозобов’язаних від мобілізації. Стали відомі подробиці схеми

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру трьом службовим особам Уманського ТЦК, які вносили неправдиві відомості до Єдиного електронного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Відомо, що це стосується щонайменше 54 військовозобов'язаних.

Раніше у цьому ж кримінальному проваджені підозру отримав колишній офіцер Міністерства оборони України. За версією правоохоронців, він отримав понад 660 тисяч гривень хабаря від двох "клієнтів" за вплив на ТЦК для оформлення фіктивних відстрочок.

"Досудове розслідування триває. Встановлюються всі причетні до схеми та повне коло осіб, які незаконно скористалися фіктивними відстрочками", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.