В Черкасской области задержали правоохранителя, который за 5000 долларов обещал снять с розыска

фото: ГБР

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении руководителю подразделения одного из районных правоохранительных органов Черкасской области, организовавшего коррупционную схему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что чиновник предложил свои "услуги" местному предпринимателю, который находился в розыске из-за уклонения от мобилизации и планировал и дальше вести бизнес.

"Правоохранитель пообещал за 5 тыс. долларов США повлиять на подчиненных и должностных лиц других учреждений, чтобы исключить мужчину из учетов и прекратить его розыск. Он уверял, что имеет необходимые связи и может "решить вопрос"", – говорится в сообщении.

Правоохранителя разоблачили и задержали.

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Черкасской области разоблачили чиновников ТЦК, которые за взятки удаляли данные о подлежащих мобилизации военнообязанных лицах.