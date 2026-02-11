В Черкассах суд признал митрополита УПЦ МП виновным в религиозной вражде и оштрафовал
Приднепровский районный суд Черкасс признал митрополита Черкасского и Каневского УПЦ МП Феодосия Снигирева виновным в разжигании религиозной вражды и оскорблении чувств граждан из-за их религиозных убеждений
Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.
События связаны с переходом храма Рождества Пресвятой Богородицы от УПЦ МП в Православную Церковь Украины в 2023 году.
Митрополит Феодосий в видеообращении назвал священников ПЦУ "захватчиками" и обозвал одного из них "Иудой".
Глава черкасского прихода ПЦУ Иосиф Засанский воспринял это в свой адрес, обратился в Службу безопасности Украины и был признан потерпевшим.
Суд оштрафовал Феодосия на 8500 грн. Гражданский иск Засанского о моральном вреде был отклонен.
В судах рассматривают еще три дела против митрополита за отрицание вооруженной агрессии РФ и разжигание межрелигиозной розни
