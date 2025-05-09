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На Закарпатті затримали чоловіків, які гуляли селищем у радянській формі. Один з них виявився представником УПЦ МП

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

9 травня поліції повідомили про чоловіків у селищі Міжгір'я, які ходили вулицями у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками. Правоохоронці затримали їх і доставили до поліцейського відділку.

Затриманими виявились 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району. Вони демонстративно вдягнули радянську форму та пропагували комуністичний тоталітарний режим.

"За даним фактом слідчі Відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України, тобто Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше житель Львівщини намагався ввезти в Україну російські книги. Це були 34 книги, які надруковані у РФ і заборонені для ввезення в Україну.