26 січня 2026, 10:58

На Черкащині чоловік з автомата стріляв по будинках

26 січня 2026, 10:58
Фото: поліція
Подія сталася ввечері 25 січня у селі Боровиця Черкаського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 22:00 39-річний місцевий житель, перебуваючи на вулиці, безпричинно здійснив щонайменше чотири постріли з автомата в бік приватних домоволодінь. Кулі пошкодили вхідні ворота, паркан та автомобіль. Після цього чоловік зник. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта та затримали його.

Автомат та інші речові докази поліцейські вилучили та направили на експертизу. Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України.

Фігуранту загрожує від 3 до 7 років увʼязнення.

На Черкащині чоловік влаштував стрілянину

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали чоловіків, які посеред вулиці зі стрільбою викрали 19-річну дівчину. Зловсмиників затримали.

