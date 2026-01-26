Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 22:00 39-річний місцевий житель, перебуваючи на вулиці, безпричинно здійснив щонайменше чотири постріли з автомата в бік приватних домоволодінь. Кулі пошкодили вхідні ворота, паркан та автомобіль. Після цього чоловік зник. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта та затримали його.

Автомат та інші речові докази поліцейські вилучили та направили на експертизу. Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України.

Фігуранту загрожує від 3 до 7 років увʼязнення.

