Слідчі розслідують ДТП за участю двох автомобілів та пішохода, внаслідок якої чоловік отримав травми

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненському районі поліція повідомила про підозру водію, який допустив наїзд на пішохода. За даними слідства, 28-річний житель Рівного на автомобілі "Jaguar" перевищив дозволену швидкість і не зменшив рух при наближенні до пішохідного переходу. Через це він наїхав на 35-річного чоловіка з Волині, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

ДТП сталося на нерегульованому переході

Після удару потерпілого відкинуло на праву смугу дороги, де на нього скоїв наїзд інший автомобіль – "Audi A6". Машину керував 37-річний житель Здовбицької громади. Слідство зазначає, що водій "Audi" рухався у попутному напрямку і не мав можливості уникнути зіткнення через технічні обмеження гальмування.

29-річному водієві "Jaguar" слідчі оголосили підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 60 560 гривень. Прокуратура вже повідомила про намір оскаржити це рішення в суді.

Слідство продовжує з’ясування всіх обставин події та встановлює деталі, які можуть вплинути на подальше кримінальне провадження.

