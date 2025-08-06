"Укрпошта" попередила клієнтів про шахрайську схему

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В "Укрпошті" попередили українців про шахрайську розсилку від імені компанії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомленні компанії.

Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.

"Отримаєте подібне — не натискайте й не переходьте. Не вводьте свої дані та не передавайте їх стороннім особам", - попередили у компанії.

Нагадаємо, "Укрпошта" змінила умови для післяплати у відділеннях. Відтепер максимальна сума виплат готівкою не перевищуватиме 100 тисяч гривень на місяць.