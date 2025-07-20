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20 июля 2025, 12:38

В Черкасской области Mercedes столкнулся с водителем ВАЗа на встречной - есть пострадавший

20 июля 2025, 12:38
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Фото: полиция Черкасской области
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В ночь на 19 июля вблизи одного из участков автодороги М-30 "Стрый-Изварино" случилась серьезная авария с участием двух транспортных средств

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 02:30. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter", которому 24 года, во время обгона выехал на встречную полосу и допустил столкновение с легковушкой "ВАЗ-2113". За рулем второй машины находился 32-летний мужчина. От удара автомобили получили значительные механические повреждения.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Его с травмами доставили в ближайшее медицинское учреждение. О характере повреждений пока не сообщается.

Полиция проводит расследование. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения.

Напомним, смертельное ДТП в Запорожье: водитель влетел под прицеп грузовика.

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