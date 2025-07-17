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17 липня 2025, 17:45

Наслідки атаки БпЛА на Канів: постраждала людина, інфраструктура пошкоджена

17 липня 2025, 17:45
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Фото: поліція Черкащини
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Уранці 17 липня російські війська атакували Канівську громаду, застосувавши ударний безпілотник

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

За офіційними повідомленнями, внаслідок ворожої атаки було зафіксовано влучання в один з інфраструктурних об'єктів. Попри масштабність вибуху, загиблих немає. Постраждала одна людина - їй надано медичну допомогу.

Одразу після атаки до місця події прибули всі профільні екстрені служби. Було розгорнуто оперативний штаб для координації дій рятувальників, медиків і поліції. Наразі триває ліквідація наслідків, оцінюються масштаби пошкоджень.

Правоохоронці продовжують фіксувати факти руйнувань. На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Поліцейські оглядають територію, збирають речові докази та контролюють периметр задля безпеки цивільного населення.

У поліції закликають мешканців бути обережними, не наближатися до місця влучання й повідомляти про підозрілі предмети. Робота з документування обстрілу триває, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ранковий удар по Черкащині: пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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