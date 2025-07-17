Наслідки атаки БпЛА на Канів: постраждала людина, інфраструктура пошкоджена
Уранці 17 липня російські війська атакували Канівську громаду, застосувавши ударний безпілотник
Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.
За офіційними повідомленнями, внаслідок ворожої атаки було зафіксовано влучання в один з інфраструктурних об'єктів. Попри масштабність вибуху, загиблих немає. Постраждала одна людина - їй надано медичну допомогу.
Одразу після атаки до місця події прибули всі профільні екстрені служби. Було розгорнуто оперативний штаб для координації дій рятувальників, медиків і поліції. Наразі триває ліквідація наслідків, оцінюються масштаби пошкоджень.
Правоохоронці продовжують фіксувати факти руйнувань. На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Поліцейські оглядають територію, збирають речові докази та контролюють периметр задля безпеки цивільного населення.
У поліції закликають мешканців бути обережними, не наближатися до місця влучання й повідомляти про підозрілі предмети. Робота з документування обстрілу триває, відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, ранковий удар по Черкащині: пошкоджено об'єкт інфраструктури.