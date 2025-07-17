Фото: поліція Черкащини

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

За офіційними повідомленнями, внаслідок ворожої атаки було зафіксовано влучання в один з інфраструктурних об'єктів. Попри масштабність вибуху, загиблих немає. Постраждала одна людина - їй надано медичну допомогу.

Одразу після атаки до місця події прибули всі профільні екстрені служби. Було розгорнуто оперативний штаб для координації дій рятувальників, медиків і поліції. Наразі триває ліквідація наслідків, оцінюються масштаби пошкоджень.

Правоохоронці продовжують фіксувати факти руйнувань. На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Поліцейські оглядають територію, збирають речові докази та контролюють периметр задля безпеки цивільного населення.

У поліції закликають мешканців бути обережними, не наближатися до місця влучання й повідомляти про підозрілі предмети. Робота з документування обстрілу триває, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ранковий удар по Черкащині: пошкоджено об'єкт інфраструктури.