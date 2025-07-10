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10 июля 2025, 15:54

В Черкасской области из-за пьяного водителя произошло ДТП с пострадавшими: что известно

10 июля 2025, 15:54
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Фото: полиция Черкасской области
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7 июля около 23:00 на автодороге возле села Дмитрушки в Уманском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 30-летний водитель Renault Megan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 51-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получил водитель ВАЗа, его госпитализировали в больницу. Также медики осмотрели двух пассажиров этого авто - 31-летнюю женщину и шестилетнего мальчика. Они отказались от госпитализации, их состояние стабильное.

Фото: полиция Черкасской области

Полиция при осмотре установила, что водитель Renault находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, что привело к ДТП с пострадавшими.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Напомним, авария с двухэтажным автобусом в Днепре: в каком состоянии пострадали.

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Умань Черкасская область ДТП нетрезвый водитель пострадавшие полиция
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