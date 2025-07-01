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01 июля 2025, 12:15

В Черкасской области разоблачили криминального авторитета, который контролировал преступников в колонии

01 июля 2025, 12:15
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фото: Национальная полиция Украины
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В Черкасской области правоохранители разоблачили мужчину, который долгое время считался так называемым "смотрящим" за Уманским районом и Старобабановской исправительной колонией

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Фигурант пользовался значительным авторитетом в криминальной среде и систематически влиял на поведение осужденных и лиц на свободе.

Следователи собрали достаточное количество доказательств, подтверждающих его причастность к организации и контролю преступной деятельности как в колонии, так и за ее пределами. По данным оперативников управления стратегических расследований, мужчина установил в исправительном учреждении систему нелегального воздействия, координируя действия других находящихся за решеткой лиц.

На основании собранных материалов правоохранители объявили фигуранту подозрение в установлении и распространении преступного влияния. Эти действия предусматривают строгую уголовную ответственность. Ему грозит наказание - до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области инспектор колонии пытался продать наркотики осужденным.

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Умань смотрящий колония преступление Нацполиция подозрение криминал
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