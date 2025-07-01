В Черкасской области разоблачили криминального авторитета, который контролировал преступников в колонии
В Черкасской области правоохранители разоблачили мужчину, который долгое время считался так называемым "смотрящим" за Уманским районом и Старобабановской исправительной колонией
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Фигурант пользовался значительным авторитетом в криминальной среде и систематически влиял на поведение осужденных и лиц на свободе.
Следователи собрали достаточное количество доказательств, подтверждающих его причастность к организации и контролю преступной деятельности как в колонии, так и за ее пределами. По данным оперативников управления стратегических расследований, мужчина установил в исправительном учреждении систему нелегального воздействия, координируя действия других находящихся за решеткой лиц.
На основании собранных материалов правоохранители объявили фигуранту подозрение в установлении и распространении преступного влияния. Эти действия предусматривают строгую уголовную ответственность. Ему грозит наказание - до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Черкасской области инспектор колонии пытался продать наркотики осужденным.