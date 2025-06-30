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30 червня 2025, 10:49

На Черкащині інспектор колонії намагався продати наркотики засудженим

30 червня 2025, 10:49
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фото: ДБР
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На Черкащині ДБР викрило інспектора колонії, який намагався збути наркотики засудженим

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як стало відомо, правоохоронець придбав метадон, сховав його в корпусі мережевого зарядного пристрою, а потім, поклавши зарядку до кишені штанів, намагався пронести наркотик на територію колонії. Однак під час огляду особистих речей його викрив працівник установи.

Інспектору повідомлено про підозру за фактами придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також за замах на збут наркотиків у місцях позбавлення волі (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, торік на Черкащині п'яний начальник колонії влаштував стрілянину на СТО.

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