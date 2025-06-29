фото: Национальная полиция Украины

В городе Смела в Черкасской области в результате ракетного удара вблизи многоэтажек образовалась большая воронка. Пострадавших нет, но местные потрясены близостью взрыва к жилищу

Об этом сообщают в Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

В городе Смела Черкасской области в результате вражеского обстрела между жилыми многоэтажками появилась большая воронка. Попадание произошло буквально в нескольких метрах от зданий, в которых проживают гражданские.

Рядом с местом ракетного удара находится многоквартирный дом

Снаряд оставил после себя несколькометровую яму, глубокую и широкую настолько, что видна была свежая земля и обломки. Очевидцы говорят, что чудом обошлось без жертв. Обломки повредили асфальт, частично - коммуникации, однако самое страшное - расстояние до стен ближайшего дома было минимальным.

Сейчас на месте работают коммунальные службы и специалисты, которые оценивают уровень угрозы дома и восстанавливают поврежденный участок.

Ранее сообщалось, шесть человек пострадали, из них один ребенок: последствия обстрела России в Черкасской области.