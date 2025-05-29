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29 травня 2025, 14:55

Виїзд з країни під прикриттям релігії: на Черкащині затримали організаторку схеми переправлення чоловіків

29 травня 2025, 14:55
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фото: поліція
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Задля уникнення мобілізації та виїзду за кордон жителька Черкащини "списувала" чоловіків з військового обліку з релігійних мотивів й обіцяла оформити відповідні документи

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Жителька Черкаського району заробляла на охочих уникнути мобілізації. Для цього 33-річна жінка придумала та реалізувала у життя незвичайну схему.

Фігурантка пропонувала оформити фіктивне членство у одній з релігійній організації, що нібито сповідує пацифізм. На підставі цього чоловіки могли офіційно відмовлятися від служби у армії, апелюючи релігійними переконаннями. У подальшому вона обіцяла оформити дозвіл на виїзд за кордон через ТЦК, стверджуючи, що має "налагоджені зв’язки" з його працівниками.

За домовленістю, жінка брала на себе всі формальності – від оформлення документів та особистого контакту з посадовцями ТЦК до передачі військового квитка замовнику. За це забажала отримати 5000 доларів. При цьому фігурантка зазначала, що частину суми передасть працівникам ТЦК.

Правоохоронці затримали жінку одразу після отримання від чергового "клієнта" грошей та копій особистих документів.

Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, на Одещині затримали правоохоронця та його спільника, які заробляли понад 3 млн грн у місяць на "ухилянтах".

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