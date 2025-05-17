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Житель Черкасской области дважды получал повестки, но так и не дошел до ТЦК. На суде он заявил, что признает вину, но служить не хочет

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Черкасской судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он получил две повестки, но отказался от службы. Известно, что медицинская комиссия сочла его годным.

На суде мужчина признал свою вину. Он заявил, что ему вручили повестку о необходимости явки в центр комплектования, однако он на указанную дату не явился, поскольку болел. При этом о причине неявки он не сообщал, а за повторной повесткой он тоже не явился. По его словам, он категорически отказывается проходить военную службу.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкассах осудили уклонившегося от мобилизации мужчину. Известно, что его сочли годным, выдали повестку, но он так и не явился в ТЦК.