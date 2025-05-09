Фото: Нацполіція

На Львівщині викрили чоловіка, який намагався дати хабар прикордоннику. Відомо, що він хотів виїхати в одну з країн Європейського Союзу

Про це повідомляє Нацполіція у Львівській області, передає RegioNews.

25-річного жителя Львівського району викрили на спробі дати хабар. Він намагався дати прикордоннику хабар у розмірі 6 тисяч доларів, щоб той посприяв у незаконному переправленні його через державний кордон в одну з країн ЄС. Чоловіка затримали, коли він передавав перший "транш".

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одеській області чоловік запропонував прикордоннику хабар, щоб той випустив його за кордон. Правоохоронці затримали його та взяли під варту.