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09 травня 2025, 21:57

На Львівщині чоловік намагався "домовитися" з прикордонником, щоб втекти за кордон

09 травня 2025, 21:57
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Фото: Нацполіція
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На Львівщині викрили чоловіка, який намагався дати хабар прикордоннику. Відомо, що він хотів виїхати в одну з країн Європейського Союзу

Про це повідомляє Нацполіція у Львівській області, передає RegioNews.

25-річного жителя Львівського району викрили на спробі дати хабар. Він намагався дати прикордоннику хабар у розмірі 6 тисяч доларів, щоб той посприяв у незаконному переправленні його через державний кордон в одну з країн ЄС. Чоловіка затримали, коли він передавав перший "транш".

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одеській області чоловік запропонував прикордоннику хабар, щоб той випустив його за кордон. Правоохоронці затримали його та взяли під варту.

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