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В Черкасской области заключение грозит аферисту. Он украл у вдовы военного 40 тысяч евро

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который похитил 40 тысяч евро у женщины. Эти деньги она получила после гибели ее бывшего мужа, бывшего военным ВСУ.

По данным правоохранителей, это произошло, когда злоумышленник был в гостях у 45-летней женщины. Деньги он похитил из ее сейфа. Следователем судьей к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили адвоката, депутата и их сообщника. Они потребовали взятку от вдовы военного. За 4 тысячи долларов они обещали сделать так, чтобы ее сына, который служит в ВСУ, вернули домой.