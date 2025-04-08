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Правоохоронці викрили зловмисників, які вмовляли жінку на хабар. Вони переконували вдову військового, що вони можуть повернути її сина-військовослужбовця додому

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці на Вінниччині викрили адвоката, депутатку та їхнього спільника. Вони дізнались, що в жінки на фронті загинув чоловік і вона отримує виплати від держави. У цієї жінки також служить син.

Зловмисники протягом лютого-квітня цього року переконували жінку, що вони можуть посприяти демобілізації її сина-військового. За цю "послугу" вони просили 4 000 доларів США.

Правоохоронці затримали всіх трьох фігурантів. Зараз вже обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо, раніше в Одеській області викрили правоохоронців, які регулярно вимагали хабарі від підприємців. Вони погрожували повідомити військкомати про працівників, які не перебувають на військовому обліку, а також погрожували штрафами та повістками. Щомісячна "данина" становила 9 000 гривень з кожного підприємця.