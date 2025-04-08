11:15  08 квітня
На Херсонщині з річки дістали тіло жінки
10:44  08 квітня
Холод і сніг у квітні: на горі Піп Іван 15° морозу
09:59  08 квітня
На Київщині жінка палила траву, а загорівся сусідський сарай
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2025, 19:45

Обіцяли повернути сина додому: на Вінниччині адвокат і депутатка вимагали хабар з вдови військового

08 квітня 2025, 19:45
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили зловмисників, які вмовляли жінку на хабар. Вони переконували вдову військового, що вони можуть повернути її сина-військовослужбовця додому

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці на Вінниччині викрили адвоката, депутатку та їхнього спільника. Вони дізнались, що в жінки на фронті загинув чоловік і вона отримує виплати від держави. У цієї жінки також служить син.

Зловмисники протягом лютого-квітня цього року переконували жінку, що вони можуть посприяти демобілізації її сина-військового. За цю "послугу" вони просили 4 000 доларів США.

Правоохоронці затримали всіх трьох фігурантів. Зараз вже обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо, раніше в Одеській області викрили правоохоронців, які регулярно вимагали хабарі від підприємців. Вони погрожували повідомити військкомати про працівників, які не перебувають на військовому обліку, а також погрожували штрафами та повістками. Щомісячна "данина" становила 9 000 гривень з кожного підприємця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар
Хабарництво в Україні: названо найкорумпованіші сфери
07 квітня 2025, 13:34
В Одесі бізнесмен обіцяв закрити кримінальне провадження за 130 тисяч доларів
04 квітня 2025, 22:25
На Львівщині на хабарі піймали прокурора
03 квітня 2025, 05:20
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
ГУР відбило масштабну кібератаку з Росії та Китаю
08 квітня 2025, 21:00
На Черкащині чоловік привласнив пожертву на ЗСУ
08 квітня 2025, 20:55
Віддав автомат і сказав не чекати назад: судили військового, який двічі втік зі служби, бо йому не сподобались умови
08 квітня 2025, 20:25
На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску для легковиків: графік роботи
08 квітня 2025, 20:20
Збитків на майже 20 млн грн: на Сумщині через недбалість судитимуть двох митників
08 квітня 2025, 19:30
Їхав рятувати друга: на Харківщині росіяни вбили чоловіка дроном
08 квітня 2025, 19:10
На Харківщині окупанти вдарили по пункту видачі гумдопомоги: постраждала жінка
08 квітня 2025, 19:09
Температура в Україні завтра опуститься до -5 градусів
08 квітня 2025, 18:58
В елітному ЖК Києва горіло авто: поліція знайшла винуватця
08 квітня 2025, 18:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »