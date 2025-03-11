В Черкассах горел магазин: подробности от спасателей
В Черкассах ночью 11 марта, около 3 часов, произошел пожар в одном из магазинов
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.
К месту происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения города, а также очередная смена оперативно-координационного центра.
Уже в 04:47 удалось локализовать возгорание, а в 05:47 пожар был полностью ликвидирован.
Всего к ликвидации привлекли 10 единиц техники и 52 спасателя ГСЧС.
Специалисты устанавливают причину пожара и оценивают нанесенный ущерб.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, в Харьковской области из-за сжигания травы погибла пожилая женщина.
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