05:18  10 марта
В Украину пытались незаконно ввезти гаджеты на более чем 1 млн грн
02:51  10 марта
Пограничники показали, как уничтожили квадроциклы россиян в Сумской области
00:26  10 марта
Трагедия в киевском метро: спасатели достали тело погибшего мужчины
UA | RU
UA | RU
10 марта 2025, 17:51

Житель Черкасщины придумал религию, чтобы уклониться от мобилизации

10 марта 2025, 17:51
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Черкасской судили мужчину, который отказался от повестки якобы из-за религии. Однако в результате он получил тюремный срок

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Черкасской судили мужчину, который во избежание мобилизации придумал новую религию. Известно, что осенью прошлого года он был признан военнообязанным. Однако он отказался получать повестку и не пришел в ТЦК.

На суде он не признал свою вину. Мужчина заявил, что получил повестку по почте и пришел в ТЦК. Однако когда ему пытались вручить "боевую повестку" - он отказался. Это он объяснил тем, что верит в религиозные принципы. При этом он заявил, что в Украине "нет зарегистрированной такой религиозной организации, которая признавала бы альтернативную службу вместо военной".

Суд проанализировал все доказательства, и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее житель Волыни, отказавшийся от повестки из-за "религиозных убеждений", получил тюремный срок. У мужчины не было законных оснований для отсрочки. В частности, член Церкви Адвентистов Седьмого Дня подтвердил, что мужчина не принадлежит к этой организации.

уклонение от мобилизации суд
В Закарпатье водитель скорой перевозил фейковых "медбратов"
08 марта 2025, 15:12
В Киеве адвокат "торговал" неизлечимыми болезнями для уклонистов
06 марта 2025, 16:47
На Прикарпатье правоохранители ликвидировали преступную группу, переправившую через границу около 150 мужчин
06 марта 2025, 11:59
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Днепропетровской области правоохранители обнаружили у двух братьев каннабиса почти на 300 000 гривен
10 марта 2025, 18:13
В Киеве осудили водителя, который переехал 14-летнюю девочку и оставил ее без помощи
10 марта 2025, 17:43
Уклонистов предлагают освободить от штрафов, если они пойдут в армию
10 марта 2025, 16:59
В Днепре водитель Tesla прокатал на капоте работника ТЦК
10 марта 2025, 16:44
В Киевской области на трассе Киев-Одесса сгорела фура
10 марта 2025, 16:20
Уничтожал украинские книги и агитировал вести бизнес в рублях: в Харьковской области разоблачили коллаборанта
10 марта 2025, 15:59
В Украине запускают электронную систему "єКоноплі"
10 марта 2025, 15:56
В Киевской области Toyota влетела в мотоцикл
10 марта 2025, 15:51
Завтра воздух в Украине прогреется до +20 градусов
10 марта 2025, 15:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »