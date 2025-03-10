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В Черкасской судили мужчину, который отказался от повестки якобы из-за религии. Однако в результате он получил тюремный срок

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Черкасской судили мужчину, который во избежание мобилизации придумал новую религию. Известно, что осенью прошлого года он был признан военнообязанным. Однако он отказался получать повестку и не пришел в ТЦК.

На суде он не признал свою вину. Мужчина заявил, что получил повестку по почте и пришел в ТЦК. Однако когда ему пытались вручить "боевую повестку" - он отказался. Это он объяснил тем, что верит в религиозные принципы. При этом он заявил, что в Украине "нет зарегистрированной такой религиозной организации, которая признавала бы альтернативную службу вместо военной".

Суд проанализировал все доказательства, и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее житель Волыни, отказавшийся от повестки из-за "религиозных убеждений", получил тюремный срок. У мужчины не было законных оснований для отсрочки. В частности, член Церкви Адвентистов Седьмого Дня подтвердил, что мужчина не принадлежит к этой организации.