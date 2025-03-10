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10 марта 2025, 15:05

В Черкассах разоблачили группу коммунистов, которые писали благодарственные письма Путину

10 марта 2025, 15:05
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила и нейтрализовала в Черкассах группировку бывших коммунистов

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что подрывной деятельностью вражеской ячейки дистанционно руководил бывший депутат-коммунист Петр Симоненко. В начале полномасштабного вторжения он скрылся в России под охраной российского спецназа.

По заказу страны-агрессора Симоненко создал подпольную группировку, в которую привлек бывшего народного депутата-коммуниста, экспредседателя городской организации Компартии, ее секретаря и идеологического функционера.

Согласно материалам расследования, участники группировки публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления, в том числе ракетные обстрелы Охматдета и массовые убийства, совершенные в Буче.

Зафиксировано также, как эти люди распространяли пророссийские нарративы, общаясь с местными жителями, и выражали поддержку оккупантам. Кроме того, установлено, что от имени группировки они готовили письма президенту РФ, восхваляя его действия и призывая восстановить бывший СССР.

Фигуранты проводили свои встречи в замаскированном офисном помещении, ранее принадлежавшем запрещенной Компартии.

В ходе обысков в их квартирах и местах работы в Черкассах и Киеве правоохранители обнаружили запрещенную символику, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили всем 4-м злоумышленникам о подозрении. Их обвиняют в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также в глорифификации ее участников, осуществленной организованной группой.

Злоумышленникам грозит наказание в виде до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачила российский "крот" в Государственном космическом агентстве.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачили "крота" среди операторов БПЛА. 37-летний мужчина передавал данные российской ФСБ. Ему грозит пожизненное заключение.

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