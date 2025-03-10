Організували віртуальний гральний бізнес: у Черкасах викрили злочинну групу

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Правоохоронці повідомили про підозри злочинній групі, яка організувала віртуальний гральний бізнес у Черкасах

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 28-річний житель Черкас організував і очолив групу, яка надавала незаконні послуги доступу до азартних ігор через Інтернет. Крім того, в місті Черкаси він обладнав гральний заклад, у якому функціонувало віртуальне онлайн-казино.

До здійснення своєї діяльності "підприємець" залучив двох жінок, віком 38 та 47 років, які виконували ролі касирів-адміністраторів. Вони забезпечували безперебійну роботу незаконного грального залу, приймали ставки від відвідувачів, вели "чорнову бухгалтерію", фіксуючи рух коштів, а також надавали доступ до азартних ігор.

Поліція провела обшуки як у нелегальному закладі, так і за місцями проживання учасників організованої групи.

На основі зібраних доказів 28-річному організатору та двом його спільницям вручено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваних та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Трьом фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі правоохоронці накрили мережу нелегальних гральних залів.

Раніше у Харкові накрили підпільний покер-клуб. Ділки організували нелегальне казино в орендованих приміщеннях.