У Харкові накрили підпільний покер-клуб

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Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Троє ділків обладнали орендовані нежитлові приміщення під нелегальне казино. Без спеціальних дозвільних документів фігуранти систематично проводили кеш-ігри в покер. До участі допускалися лише перевірені клієнти.

Правоохоронці провели 11 обшуків. Виявили та вилучили гральні карти, "фішки" для ставок, гральні столи, компʼютерну техніку та понад 121 тис. гривень.

На вилучене майно наклали арешт. Призначені судові комп’ютерно-технічні експертизи.

Наразі трьом фігурантам оголосили підозру. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рік в Україні заблокували понад 100 нелегальних онлайн-казино.