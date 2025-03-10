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10 марта 2025, 10:53

Организовали виртуальный игорный бизнес: в Черкассах разоблачили преступную группу

10 марта 2025, 10:53
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители сообщили о подозрениях преступной группе, организовавшей виртуальный игорный бизнес в Черкассах

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 28-летний житель Черкасс организовал и возглавил группу, оказывавшую незаконные услуги доступа к азартным играм через Интернет. Кроме того, в городе Черкассы он оборудовал игорное заведение, в котором функционировало виртуальное онлайн-казино.

К осуществлению своей деятельности "предприниматель" привлек двух женщин в возрасте 38 и 47 лет, которые выполняли роли кассиров-администраторов. Они обеспечивали бесперебойную работу незаконного игорного зала, принимали ставки от посетителей, вели "черновую бухгалтерию", фиксируя движение средств, а также предоставляли доступ к азартным играм.

Полиция провела обыски как в нелегальном заведении, так и по местам жительства участников организованной группы.

На основе собранных доказательств 28-летнему организатору и двум его подельницам вручены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер подозреваемых и принятии мер обеспечения уголовного производства.

Трем фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители накрыли сеть нелегальных игровых залов.

Ранее в Харькове накрыли подпольный покер-клуб. Дельцы организовали нелегальное казино в арендованных помещениях.

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