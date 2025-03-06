Фото: прокуратура

На Черкащині викрили чоловіка, який замовив вбивство. Він знайшов виконався і дав завдання за 2 тисячі доларів

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Жителя Черкас засудили на 10 років позбавлення волі за замах на замовне вбивство. Відомо, що восени 2024 року він з метою уникнення боргових зобов'язань знайшов виконався, щоб той за 2 тисяч доларів США вбив жителя Київської області. Замовник і виконавець зустрічались кілька разів, і було передано перші 5 тисяч гривень "авансу".

"У жовтні 2024 року під час зустрічі вказаних осіб, замовнику вбивства були продемонстровані імітаційні засоби - фотознімки, на яких був зображений житель Київської області з інсценованими слідами насильницької смерті. Будучи впевненим у реальності умисного вбивства, замовник обговорив із виконавцем умови розрахунку за вчинений злочин, після чого замовника було затримано працівниками поліції", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині затримали чоловіка, який в стані сп'яніння стріляв по натовпу на відпочинку. Відомо, що він в ході конфлікту розізлився і здійснив близько десяти пострілів по учасниках тієї компанії, та втік. Тепер йому загрожує ув'язнення.