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04 березня 2025, 16:30

На Черкащині чоловік вдарив неповнолітню ножем

04 березня 2025, 16:30
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Ілюстративне фото
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На Черкащині 17-річна дівчина потрапила до лікарні з ножевим пораненням. Виявилося, що її вдарив 27-річний чоловік

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, минулого року 27-річний чоловік увечері, в п'яному стані посварився з неповнолітньою співмешканкою. Відомо, що сварка була через ревнощі. В результаті чоловік завдав дівчині удар ножем в область задньої поверхні грудної клітки.

Внаслідок удару 17-річна дівчина отримала тяжкі поранення. Її госпіталізували медика. Самого нападника того ж дня затримали.

"Слідчим суддею до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Санкція ч. 1 ст. 121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років", - повідомляють в прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше на Тернопільщині 25-річний чоловік побив бабусю. Тіло 74-річної жінки знайшов сусід. Експертиза довела, що вона померла через побиття. Її 25-річний онук був у стані сп'яніння, і нічого не пам'ятав. Його затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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