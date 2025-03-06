Фото: прокуратура

В Черкасской области разоблачили мужчину, который заказал убийство. Он нашел исполнившийся и дал задание за 2 тысячи долларов

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Жителя Черкасс приговорили к 10 годам лишения свободы за покушение на заказное убийство. Известно, что осенью 2024 года он во избежание долговых обязательств нашел исполнился, чтобы тот за 2 тысячи долларов США убил жителя Киевской области. Заказчик и исполнитель встречались несколько раз и были переданы первые 5 тысяч гривен "аванса".

"В октябре 2024 года во время встречи указанных лиц, заказчику убийства были продемонстрированы имитационные средства - фотоснимки, на которых был изображен житель Киевской области с инсценированными следами насильственной смерти. Будучи уверенным в реальности умышленного убийства, заказчик обсудил с исполнителем условия расчета за совершение преступления, после чего".

Напомним, ранее в Ровенской области задержали мужчину, который в состоянии опьянения стрелял по толпе на отдыхе. Известно, что он в ходе конфликта разозлился и произвел около десяти выстрелов по участникам той компании и скрылся. Теперь ему грозит заключение.