Ілюстративне фото

На Рівненщині затримали й будуть судити стрілка. Відомо, що він стріляв з автомата по компанії на відпочинку в стані сп'яніння

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На Рівненщині будуть судити чоловіка, який влаштував стрілянину. Сам інцидент стався в грудні минулого року. Під час відпочинку між молодиками із села Маринин та Великі Селища виник конфлікт. Причиною стало те, що 25-річний чоловік зробив зауваження іншій компанії.

У результаті у відповідь на зауваження чоловіку завдали кілька ударів по тілу. Він пішов звідти, але потім повернувся з автоматом Калашникова. Він розізлився і здійснив близько десяти пострілів по учасниках тієї компанії, та втік.

Внаслідок стрілянини четверо чоловіків отримали вогнепальні поранення ніг. Правоохоронці затримали стрілка та вилучили його зброю.

"За замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю 25-річному жителю села Маринин повідомили про підозру. Тепер зловмиснику може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше затримали стрілка на Тернопільщині. У соцмережі поширили відео, де невідомий на на задньому пасажирському сидінні авто відчинив вікно і почав стріляти з пістолета в бік заправки. Стрілком виявився 17-річний хлопець. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів зняти відео для розваги.