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На Житомирщині піл час розпиття алкоголю 24-річний чоловік задушив 18-річну приятельку. Це сталося через підозру в крадіжці

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

На Житомирщині Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок обвинуваченому у справі про убивстві 18-річної дівчини. Вбивці призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити понад 500 тисяч гривень моральної шкоди.

Сама трагедія сталась восени 2022 року. Тоді 24-річний чоловік зустрівся за селом з 18-річною дівчиною, з якою він приятелював. Вони разом розпивали алкогольні напої, коли він раптом звинуватив її у крадіжці грошей з його сумки.

В ході сварки чоловік почав душити дівчину - спочатку руками, а потім ремінцем від сумки. За висновками експертів, дівчина померла через механічну асфіксію. Чоловік після скоєного перетягнув тіло дівчини в кущі та прикинув гіллям, щоб приховати злочин.

На судовому засіданні він не став визнавати провину. Хоча є докази того, що він це зробив.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині винесли вирок чоловіку, який вбив свого знайомого. Виявилося, що між чоловіками виникла сварка. В ході конфлікту обвинувачений вбив свого товариша. За це йому присудили покарання - позбавлення волі строком 9 років.