Розбійний напад на Черкащині: зловмисники пограбували учасника АТО

фото: Національна поліція

На Черкащині поліцейські за розбійний напад на учасника бойових дій АТО затримали трьох чоловіків. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 20 лютого в одному з приватних будинків у місті Сміла.

До оселі 39-річного місцевого жителя увірвалися троє чоловіків, застосували фізичну силу до господаря та, погрожуючи йому розправою, забрали техніку, одяг, мобільні телефони, документи, а також посвідчення УБД та інші речі.

Поліцейські розшукали нападників за кілька годин.

У зловмисників під час обшуку поліцейські вилучили частину викрадених речей, що належать потерпілому.

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Дніпрі 17-річний хлопець побив пенсіонерів та вкрав їхні прикраси.