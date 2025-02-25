Розбійний напад на Черкащині: зловмисники пограбували учасника АТО
На Черкащині поліцейські за розбійний напад на учасника бойових дій АТО затримали трьох чоловіків. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Подія сталася 20 лютого в одному з приватних будинків у місті Сміла.
До оселі 39-річного місцевого жителя увірвалися троє чоловіків, застосували фізичну силу до господаря та, погрожуючи йому розправою, забрали техніку, одяг, мобільні телефони, документи, а також посвідчення УБД та інші речі.
Поліцейські розшукали нападників за кілька годин.
У зловмисників під час обшуку поліцейські вилучили частину викрадених речей, що належать потерпілому.
Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в Дніпрі 17-річний хлопець побив пенсіонерів та вкрав їхні прикраси.